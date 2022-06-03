Упрощенные автомобили не пустят в мир

Росстандарт заявил, что владельцы упрощенных автомобилей не смогут выезжать за пределы России

«Эксплуатация автомобилей, заключения по которым получены по новым правилам, будет возможна только на территории государства, изготовившего это транспортное средство, или же в условии взаимных двусторонних договоренностей. Сейчас такая принципиальная договоренность достигнута между Россией и Белоруссией» - заявили в Росстандарте.

Впрочем, данное заявление выглядит логичным - машину сертифицированную под нормы "Евро-2" вряд ли пустят в европейские мегаполисы, где действует экологический стандарт шестого класса. Скорее всего российские власти будут заключать отдельные соглашения с каждой страной, входящей в ЕАЭС, как это уже произошло с Белоруссией.