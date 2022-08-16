Урал разработал беспилотный грузовик

Глядя на этот проект, возникают мысли о грубой работе, дескать, создатели взяли обычный грузовик и отпилил ему кабину

Удивительно, но эти мысли не беспочвенны. Действительно, проект создан на базе стандартного грузовика Урал-66 – здесь даже сохранен штатный двигатель внутреннего сгорания – турбодизель ЯМЗ-534. Вся управляющая электроника и автоматика расположены в специальном боксе, который установлен на том месте, где обычно располагается кабина.

Создатели сообщают, что машина может работать в автономном режиме, также ей можно управлять дистанционно.