Установлен рекорд скорости на Тук-Туке

Буквально пару дней назад мы писали о парочке шведских энтузиастов, которые взяли моторикшу и установили своеобразный рекорд круга на знаменитом Нюрбургринге. По всей вероятности, их пример стал сигналом для других сумасшедших экспериментаторов, которые повадились устанавливать собственные рекорды на моторикшах

Жили-были два кузена-британца, Мэтт Эверард и Рассел Ширман, которым однажды захотелось удивить весь мир. Они не стали долго думать, взяли тук-тук, слегка доработали его, поставив новый 1,3-литровый мотор вместо несуразного 350-кубового двигателя, и установили новый рекорд скорости для моторикш, разогнав свой аппарат до 119,6 км/ч.

К слову, сэр Эверард проникся тук-туками после того, как побывал в Таиланде на свадьбе своего друга. С тех пор мысль о приобретении чего-то подобного не давала Мэтту покоя, и однажды он зашел на интернет-аукцион eBay и купил тук-тук за 3000 фунтов стерлингов. Идея попытаться попасть в Книгу рекордов Гиннесса родилась уже после покупки. Как сообщил сам Эверард, ему захотелось хоть как-то оправдать несуразную покупку перед женой.