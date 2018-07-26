Повышение оплаты за проезд по федеральным трассам большегрузного транспорта перенесли на год, но Минтранс нашел способ заставить дальнобойщиков платить дополнительные деньги.

Ведомство предлагает обязать водителей машин массой свыше 12 тонн менять устройство системы «Платон» раз в три года. В пояснительной записке к проекту говорится о том, что устройство подлежит замене в связи «сроком действия установленных в них средств криптографической защиты информации, обеспечивающих достоверность и некорректируемость данных, передаваемых бортовыми устройствами».

Кроме того, на владельцев грузовой техники, которая подпадает под действие системы «Платон» будет возлагаться обязанность по проверке работоспособности и контролю самих устройств, которыми оснащается техника.

В июне Минтранс отказался от идеи индексирования тарифа в системе «Платон» в 2018 году. В настоящее время тариф в «Платоне» составляет 1,9 рубль за километр, с 1 июля он должен был увеличиться до 2,15 рублей за километр. Но в Минтрансе заявили, что не будут индексировать тариф до тех пор, пока не будет усилен контроль за неплательщиками.

Система взимания платы с большегрузного транспорта (от 12 т) по федеральным трассам «Платон» заработала в 2015 году. Изначально тариф составлял 3,73 рубля за один километр, но после массовых акций протеста дальнобойщиков он был снижен до 1,53 рубля за километр. Нынешний тариф действует с 15 апреля этого года.

В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил чиновникам подготовить предложения по скидкам в системе «Платон». Одновременно Минюсту было дано поручение подготовить законопроект о значительном увеличении штрафа за неоплату проезда и превышение максимально допустимой нагрузки.