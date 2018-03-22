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22 мар 2018

Утилизационный сбор: самые популярные модели подорожают

Утилизационный сбор: самые популярные модели подорожают

Правительство опубликовало постановление, в котором утверждены скорректированные ставки утилизационного сбора для автомобилей. В сопроводительном документе говорится, что «в среднем ставки выросли на 15%». Однако если заглянуть в сам документ, становится понятно, что это не так.

Потому что «среднее»: это весь колесный транспорт, включая спецтехнику и прицепы. Если же говорить о легковых автомобилей, то повышение больнее всего ударило по тем автопроизводителям, которые производят и ввозят автомобили с объемом двигателя от литра до трех. С литра до двух ставка выросла на 90% до 84 тысяч рублей, с двух до трех на 46% до 128 тысяч рублей. Смешно, но ставка для машин с моторами от 3 до 3,5 литров оказалась меньше предыдущей категории – 114 тысяч рублей. Потому что ее вообще не корректировали, как и ставку на машины с двигателями более 3,5 литров (181 600 рублей).

Сильнее всего это ударит по тем, кто импортирует автомобили в Россию: им утильсбор платить придется в любом случае. Российские производители (включая иностранных) также по требованию ВТО платят утильсбор, но государство им потом его возвращает в виде субсидий. Только вот сначала нужно заплатить сбор, а потом дождаться субсидий. Вряд ли производители не повысят цены на свои автомобили, даже если они сделаны в России.

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При написании новости использовалась информация:
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