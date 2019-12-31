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31 дек 2019

Утилизационный сбор будет повышен. Снова.

Утилизационный сбор будет повышен. Снова.

Новые ставки еще не вступили в силу, однако, в правительстве их собираются проиндексировать снова

«Через какое-то время — с 2021-го или с 2022 года — будет проиндексирован утилизационный сбор. Динамика таможенных пошлин будет находиться в коридоре, который согласован с ВТО. Здесь вопрос мотивации. Мы со своей стороны постараемся запустить дополнительные механизмы поддержки инвестиций, и компании это знают», — цитирует "Интерфакс" министра промышленности и торговли России Денис Мантурова. Пока глава Минпромторга не уточнил, насколько планируется повысить сбор.

В то же время чиновник посоветовал автопроизводителям, которые намерены остаться на российском рынке, не затягивать с локализацией производства, чтобы продолжать получать компенсацию утильсбора со стороны государства. Мантуров подчеркнул, что некоторые компании уже вложили в нее значительные средства, но есть и те, «кто относится к нашему рынку менее серьезно».

При написании новости использовалась информация:
Drom

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