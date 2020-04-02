Утилизационный сбор на автомобили отменен!

Это временное явление и действует оно лишь для тех машин, которые привозят в РФ для выставок, проведений испытаний или транзитного вывоза в другие страны

В России отменили уплату утилизационного сбора для временно ввозимых на территорию страны транспортных средств. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Госдумы, сообщает ТАСС. Речь идет о машинах, которые привозят в РФ для выставок, проведений испытаний или транзитного вывоза в другие страны.

«Это, по существу, означает взимание с лиц, осуществляющих временный ввоз транспортного средства, экономически необоснованного обязательного платежа, что свидетельствует о произвольном характере правового регулирования в этой части», — говорится в документе.

Ранее граждане, временно ввозящие транспортные средства в РФ, обязаны были уплачивать сбор на таких же условиях, что и в отношении транспорта, помещенного под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в стране.