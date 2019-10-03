Утилизационный сбор не повысят. Наверное.

Министерство промышленности и торговли России подготовило документ, предусматривающий отмену повышения утилизационного сбора для подержанных легковушек старше трех лет

Как сообщают ведомости, минпромторг предлагает провести индексацию утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Предполагается, что базовые ставки будут прежними — 20 тыс. руб. для легковушек и 150 тыс. руб. для коммерческих автомобилей. При этом изменения должны затронуть повышающие коэффициенты, которые зависят от возраста транспортного средства и объема мотора.

Именно в рамках индексации сбора поступило предложение оставить его без изменений для легковых автомобилей с пробегом старше трех лет, а также для большинства коммерческих машин. Напомним, что ранее поступали сообщения относительно среднего повышениня ставки на 80%. Аналитики оценивали повышение цен на автомобили на этом фоне в 2–4%.