Узбекистан ограничивает импорт автомобилей

С 1 апреля в стране действует новые ограничения на импорт автомобилей. Теперь иномарки будут вывозиться исключительно официальными дилерами. Также частники не могут растаможить автомобиль, если в сертификате указано другое лицо

Дилерским центрам придется получать статус “официала” и это сильно ударит по рынку в целом. Новые ограничения сыграют на руку крупным игрокам, например китайскому концерну BYD, завод которого был недавно открыт в Узбекистане.

Свободный импорт автомобилей, в том числе из Китая, действовал в стране на протяжении года. Однако официальным дилерам было трудно конкурировать с частниками, которые ввозили автомобили напрямую из-за границы. Теперь граждане Узбекистана могут ввозить автомобиль исключительно для личного пользования и растамаживать транспортное средство в соответствующем порядке.