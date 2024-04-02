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2 апр 2024

Узбекистан ограничивает импорт автомобилей

Узбекистан ограничивает импорт автомобилей

С 1 апреля в стране действует новые ограничения на импорт автомобилей. Теперь иномарки будут вывозиться исключительно официальными дилерами. Также частники не могут растаможить автомобиль, если в сертификате указано другое лицо

Дилерским центрам придется получать статус “официала” и это сильно ударит по рынку в целом. Новые ограничения сыграют на руку крупным игрокам, например китайскому концерну BYD, завод которого был недавно открыт в Узбекистане.

Свободный импорт автомобилей, в том числе из Китая, действовал в стране на протяжении года. Однако официальным дилерам было трудно конкурировать с частниками, которые ввозили автомобили напрямую из-за границы. Теперь граждане Узбекистана могут ввозить автомобиль исключительно для личного пользования и растамаживать транспортное средство в соответствующем порядке.

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autostrada

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