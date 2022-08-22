Автомобильный портал Motorpage
22 авг 2022

Узбекистан прощается с Chevrolet Spark и Chevrolet Nexia

Узбекистан прощается с Chevrolet Spark и Chevrolet Nexia
Автор фото: фирма-производитель

Эти машины, пусть и носят американский крест на решетке радиатора, крепко связаны с солнечным Узбекистаном – та же самая Nexia производилась там, что называется, испокон веков, когда модель продавали под брендом UZ-Daewoo.

Spark же является прямым наследником микролитражки Matiz, а эта машина вообще считается народным транспортом страны. К сожалению, любая история имеет начало и конец – жизненный цикл Matiz и Nexia тоже подходит к завершению. Из сообщения пресс-службы компании следует, что последние товарные экземпляры Спарка и Нексии в Узбекистане соберут в конце 2022 года.

Впрочем, местные заводы простаивать не будут – на производственных мощностях начнут собирать машины на новейшей платформе GM GEM. К ним относятся компактный кроссовер Chevrolet Tracker и седан Chevrolet Onix.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Zetta

Электрокары Zetta не будут собирать в России

22 августа 2022
Lucid Air

Женевский автосалон пройдет в Катаре

19 августа 2022

Российского гран-при Формулы-1 больше не будет

19 августа 2022
Suzuki Alto K10

Suzuki выпустила машину для бедных

19 августа 2022

В ГИБДД, что рестораны шпионят для них

19 августа 2022

В Москве запустили новую службу помощи водителям

19 августа 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) «средний класс как образ жизни» Тест драйв
18 августа 2022

Skoda Kodiaq
"«Средний класс как образ жизни»"
Peugeot 5008 - peugeot 508 sw pse (2021) как рассадить семерых по лавкам
Тест драйв
12 августа 2022

Peugeot 5008
"Как рассадить семерых по лавкам"
Exeed LX - exeed lx (2021) «без скидок на мелочи»
Тест драйв
07 августа 2022

Exeed LX
"«Без скидок на мелочи»"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 2 8 8