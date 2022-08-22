Узбекистан прощается с Chevrolet Spark и Chevrolet Nexia

Эти машины, пусть и носят американский крест на решетке радиатора, крепко связаны с солнечным Узбекистаном – та же самая Nexia производилась там, что называется, испокон веков, когда модель продавали под брендом UZ-Daewoo.

Spark же является прямым наследником микролитражки Matiz, а эта машина вообще считается народным транспортом страны. К сожалению, любая история имеет начало и конец – жизненный цикл Matiz и Nexia тоже подходит к завершению. Из сообщения пресс-службы компании следует, что последние товарные экземпляры Спарка и Нексии в Узбекистане соберут в конце 2022 года.

Впрочем, местные заводы простаивать не будут – на производственных мощностях начнут собирать машины на новейшей платформе GM GEM. К ним относятся компактный кроссовер Chevrolet Tracker и седан Chevrolet Onix.