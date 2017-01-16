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16 янв 2017

В 2016 году российские продажи General Motors сократились наполовину

В 2016 году российские продажи General Motors сократились наполовину
Автор фото: фликр.ком

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что в 2016 году американский концерн General Motors потерял более половины российских продаж.

Как указывается в отчете аналитиков Комитета, по итогам прошлого года объем продаж автомобилей американского концерна был зафиксирован на уровне 31 737 экземпляров, что на 53% ниже результатов 2015 года. В декабре на российском рынке было реализовано 3 388 автомобилей аффилированных брендов. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель сократился на 21,7%. За отчетный период доля концерна на российском рынке уменьшилась на 2 процентных пункта и составила 2,2%.

В структуре российский продаж General Motors в 2016 году наибольшая доля (96%) приходится на автомобили американского бренда Chevrolet. В абсолютных числах, объем продаж автомобилей этого бренда составил 30 463 экземпляра, при падении в 38,8%. За последний месяц этого периода компания сумела продать 3 235 автомобилей – на 3,9% меньше, чем в декабре 2015 года.

Оставшиеся 4% приходятся на автомобили люксового бренда Cadillac. В прошлом году официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 1 274 автомобиля, улучшив свой результат на 11,7%. В декабре же объемы реализации американский автомобилей люкс-класса составили 153 экземпляра, что более чем на четверть меньше, чем в АППГ (-26,1%).

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При написании новости использовалась информация:
Автостат, АвтоБизнесРевю, АЕБ

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