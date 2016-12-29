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29 дек 2016

В 2017 году в Подмосковье появятся платные парковки

В 2017 году в Подмосковье появятся платные парковки
Автор фото: фликр.ком

Непрекращающееся расширение зон платной парковки выходит за городскую черту Москвы. В будущем году водителям придется платить за машиноместо и в Подмосковье.

Об этом журналистам рассказал губернатор Подмосковья Владимир Воробьев. По его словам, введение платных автомобильных стоянок будет проходить в рамках проекта «Удобная парковка».

«Очевидно, что удобная парковка предполагает оплату за парковочные места в местах общего пользования и в определенных районах наших городов. Парковка будет платной, это совершенно очевидно, это поддерживают жители», - заявил Воробьев.

Стоит отметить, что в концепции единого парковочного пространства, которая была ранее опубликована Минтрансом Московской области, указывается, что основной целью введения платных парковок является сократить существующий в регионе дефицит машиномест. Планируется, что после принятия всех необходимых мер, время поиска свободного места на стоянке должно составить не более 4- 5 минут.

При этом, в Министерстве транспорта отмечают, что платная парковка будет организована только в тех зонах, где наблюдается повышенная транспортная активность. Как указывается в тексте документа, на начальном этапе будет организовано 98 тысяч таких машиномест. В течение следующего года они появятся в Реутово, Химках, Красногорске, Королеве, Одинцово, Люберцах, Балашихе, Мытищах и Долгопрудном.

Стоит отметить, что власти Подмосковья, при имеющейся возможности введения платного въезда в города региона, отказываются от такой меры.

«Что касается платного въезда, то такой темы нет для Подмосковья. Никакой платный въезд даже близко не рассматривается у нас», - прокомментировал такое решение чиновник.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоВести, Интерфакс, Autonews

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