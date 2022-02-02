Автомобильный портал Motorpage
2 фев 2022

В 2022 году ОСАГО может подорожать на 80%

В 2022 году ОСАГО может подорожать на 80%

Минфин собирается внести правки в закон об ОСАГО, в случае его принятия новые нормы могут вступить в силу уже осенью 2022 года

Два основных момента – увеличение выплат по рискам ущерба жизни и здоровью до 2 млн рублей и отмена учета износа автомобилей. В случае принятия обеих поправок одномоментно средняя цена на полис ОСАГО может подорожать на 80%, сообщили в Российском Союзе Автостраховщиков (РСА).

«Если сейчас появится такой законопроект, вводящий одномоментно в действие обе инициативы, это будет означать, что процентов на 80 подорожает ОСАГО», — цитирует портал Drom.ru президента РСА Игоря Юргенса. По его словам, большинство ведомств, заинтересованных в отрасли, поддерживают расширение лимита выплат по жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 млн рублей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Генпрокуратура взялась за упрощение отмены некорректных штрафов с дорожных камер

01 февраля 2022

Система автопилотирования Tesla игнорирует знаки остановки

01 февраля 2022
Aston Martin DBX707 (2023)

Новый внедорожник Aston Martin получил 697-сильный мотор и ещё один громкий титул

01 февраля 2022
Lada Niva Travel

Внедорожники Lada Niva Travel могут самовоспламеняться

01 февраля 2022
Bugatti Chiron

Водителя Bugatti Chiron могут посадить в тюрьму за езду по общественной дороге со скоростью 417 км/ч

01 февраля 2022

Двери Mercedes-Benz сравнили с гильотинами

31 января 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus NX - lexus nx (2022) дорого и богато; очень богато Тест драйв
01 февраля 2022

Lexus NX
"В Lexus NX дорого и богато; очень богато"
Volkswagen Golf GTI - volkswagen golf gti (2021) назло рекордным
Тест драйв
31 января 2022

Volkswagen Golf GTI
"Назло рекордным"
Genesis GV70 - genesis gv70 (2021) наконец премиум
Тест драйв
28 января 2022

Genesis GV70
"Наконец премиум"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 9 5 8