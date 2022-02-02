В 2022 году ОСАГО может подорожать на 80%

Минфин собирается внести правки в закон об ОСАГО, в случае его принятия новые нормы могут вступить в силу уже осенью 2022 года

Два основных момента – увеличение выплат по рискам ущерба жизни и здоровью до 2 млн рублей и отмена учета износа автомобилей. В случае принятия обеих поправок одномоментно средняя цена на полис ОСАГО может подорожать на 80%, сообщили в Российском Союзе Автостраховщиков (РСА).

«Если сейчас появится такой законопроект, вводящий одномоментно в действие обе инициативы, это будет означать, что процентов на 80 подорожает ОСАГО», — цитирует портал Drom.ru президента РСА Игоря Юргенса. По его словам, большинство ведомств, заинтересованных в отрасли, поддерживают расширение лимита выплат по жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 млн рублей.