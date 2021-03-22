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22 мар 2021

В Alfa Romeo и Lancia вольют очень много средств

В Alfa Romeo и Lancia вольют очень много средств

Stellantis верит в большое будущее итальянских марок. Альянс готов внести большие инвестиции, дабы компании остались на плаву и продолжали развиваться

Глава альянса Stellantis Джон Элкан заявляет, что до возникновения альянса итальянские марки не получали должного внимания и необходимого количества средств для собственных нужд.Общая сумма инвестиций не называется, но ясно одно – их будет много, да и планы у альянса грандиозные.

Дело в том, что Alfa Romeo, Lancia, а вместе с ними и DS скооперируются для совместной разработки совершенно новой модели. Какой именно -  неясно. Говорят, что машина будет принадлежать к премиальному классу. Кроме того, она получит некий сгусток пиковых технологий, которые недоступны другим компаниям альянса.

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