После длинной серии анонсов и «писем о намерениях» американская компания Workhorse Group наконец-то представила свой гибридный пикап

Машина, которая получила индекс W-15 оснащена двумя электоромотрами (по одному на каждую ось) и микролитражным двигателем, который выполняет функцию генератора для выработки электроэнергии. Мощность гибридной установки составляет 460 л.с. Благодаря наличию двух электромоторов пикап полноприводный.

По заявлениям представителей компании, Workhorse W-15 может проехать исключительно на электротяге 80 миль (128 километров), разгон до 96 км/ч (60 миль/час) у него занимает 5,5 секунды. Кузов пикапа выполнен из композитных материалов, его батареи емкостью 7,2 киловатт-часов можно подзаряжать как от бытовой электросети, так и на станциях быстрой зарядки.

В Workhorse говорят о том, что собрали уже несколько тысяч предзаказов на пикап, поставки которого начнутся только в следующем году. Большинство заказов поступило от юридических лиц, таких компаний как Duke Energy, Portland General Electric и других. Стоимость пикапа в США составляет 52 500 долларов.