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13 сен 2021

В Apple будут самостоятельно работать над автомобилем

В Apple будут самостоятельно работать над автомобилем

Да, Apple долго искала партнеров для разработки собственного транспортного средства  среди автопроизводителей. Не найдя отклика, компания принимает решение организовать все производственные процессы самостоятельно

Поиски действительно были долгими  - IT-гигант из славного города Купертино  обращался и к корейцам – в Hyundai, и к японцам – в Nissan и Toyota. Даже с австрийской компанией Magna пытались договориться. К сожалению, ни одни из переговоров не увенчались успехом…

Поговаривали, что такая неудача даже привела к заморозке проекта, но нет – по последним сведениям в Apple продолжат работу над собственным автомобилем без участия каких-либо иных партнеров.  В данный момент европейские СМИ сообщают о том, что IT-гигант уже осуществляет реорганизацию своего собственного центра разработки транспортных средств, а также запускает поиск поставщиков необходимых для автомобиля комплектующих.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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