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7 июл 2022

В арсенале ГИБДД появятся новые приборы для наркологического тестирования

В арсенале ГИБДД появятся новые приборы для наркологического тестирования

Сотрудникам ГИБДД выдадут новые приборы, которые позволяют выявлять содержание наркотических веществ в организме прямо на дорогах — с помощью анализа слюны. 

Как сообщает ТАСС, по мнению главы ГИБДД новое устройство поможет выявлять наркоманов, что называется, на месте. «С помощью нового прибора мы увеличим количество проверок по наркотическому опьянению. Прибор по слюне может определять употребление наркотика. Какого точно — он не определит, но он будет действовать как индикатор. Мы сможем вычленять из потока тех водителей, у кого есть признаки. И не придется массово направлять на медосвидетельствование по наркотикам всех водителей. А только тех, у кого точно есть признаки».

Стоит отметить, что совсем скоро инспекторы ГИБДД получат доступ к медицинским данным россиян. Если инспекторы обнаружат, что у водителя есть ограничения к управлению транспортным средствам, то его права будут аннулированы.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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