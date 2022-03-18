В Audi хотят выпустить конкурента Toyota Hilux

Немецкие автопроизводители «играли в пикапы» не раз, но более менее удачный продукт удалось создать лишь компании Volkswagen – пикап Amarok. К сожалению, были и совершенно безуспешные модели, например, Mercdes-Benz X-Class. Впрочем, и такие результаты не останавливают фирмы от новых попыток, к слову, недавно о намерениях выпустить пикап заявили и в Audi

«Я не могу обещать, что мы его сделаем, но мы смотрим в эту сторону», — сообщает исполнительный директор Audi, Маркус Дюсман. Подробностей топ-менеджер не привел, но намекнул на скорое появление каких-то концептов.

Вариантов, каким именно будет пикап Audi, много - может быть концерн сделает свою собственную разработку, а может быть и доработает пикап Amarok материнской компании Volskwagen. К слову, многие наши европейские коллеги придерживаются именно такой версии.

Интересный факт новый Amarok, который выйдет через несколько месяцев, будет продуктом бейдж-инжиниринга, так как его строят на рамной платформе Ford Ranger в рамках стратегического партнерства Volkswagen и Ford Motor. Пикап под немецким брендом планируется оснащать дизельными моторами объемом 2,0 и 3,0 литра.