В августе количество автокредитов понизилось

За последний летний месяц число кредитов на автомобили снизилось на 6% по сравнению с июлем. Данная тенденция проявилась впервые с октября 2022 года

За последние 10 месяцев наблюдался продолжительный рост популярности автокредитования. Так, в августе 2023 года количество кредитов на авто превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 80%, но сократилось на 6% по сравнению с предыдущим месяцем. В итоге общая сумма автокредитов в августе составила 157,1 млрд. руб.

По мнению экспертов, автокредитование продолжает набирать обороты. Однако пик спроса на автомобили уже пройден. Покупательская активность населения снизилась вследствие повышения утильсбора и ослабления рубля.