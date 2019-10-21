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21 окт 2019

В Австралии наладили выпуск гигантских автомобильных двигателей

В Австралии наладили выпуск гигантских автомобильных двигателей

Австралийская компания Race Cast Engineering (RCE) сделала уникальный бензиновый мотор — легковой атмосферный V12 объемом 9,5 литра! Этот двигатель можно имплантировать в любой автомобиль, обеспечьте только побольше свободного места

Есть один нюанс, небольшая фирма не могла себе позволить полностью оригинальный агрегат. V12 от RCE на самом деле создан на основе V-образного 8-цилиндрового GM LS/LT. Джиэмовская «восьмерка» выпускается в вариантах объемом от 5,3 до 7,0 литра и устанавливается на широкую гамму техники — от внедорожников Chevrolet, GMC и Cadillac до спорткаров Chevrolet Corvette.

Австралийцы позаимствовали у американского агрегата всю цилиндропоршневую группу, то есть поршни, кольца и гильзы. Но блок цилиндров, головка блока, коленчатый и кулачковые валы у RCE оригинальные. Блок в зависимости от заказа может отливаться из чугуна или легкого сплава. Мощность австралийского мотора достигает 760 л.с., а крутящий момент — 965 Нм.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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