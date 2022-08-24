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24 авг 2022

В Австралии введут лицензии на мощные автомобили

В Австралии введут лицензии на мощные автомобили

В Южной Австралии обсуждают новую реформу, которая предусматривает введение особой лицензии для владельцев мощных автомобилей.

На такой шаг местные власти идут ради безопасности дорожного движения. Дело в том, что недавно в Мельбруне произошло страшное ДТП - под колесами Lamborghini Huracan, выехавшего на тротуар, погибла 15-летняя девочка, и еще несколько человек получили серьезные травмы. Водителя суперкара обвинили лишь в неосторожности за рулем, что вызвало общественный резонанс.

Предполагается, что для получения лицензии на вождение спорткаров автолюбителям придется сдавать дополнительный экзамен. Также прорабатывается вопрос запрета на управление автомобилем для водителей, которые стали виновниками смертельных аварий.

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