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18 ноя 2021

В Австрии разработали идеальный огнетушитель для электромобилей

В Австрии разработали идеальный огнетушитель для электромобилей

Тушение электрокаров – процесс очень сложный. Дело в том, что аккумуляторы с продолжающимися в них химическими процессами могут самовоспламеняться в течение нескольких дней после аварии и первого тушения

Порой автомобили просто погружают в большой резервуар с водой, чтобы хоть как-то произвести тушение. Однако, австрийские ученые смогли придумать необычную технологию, которая упростит процесс устранения пожара и сделает его более безопасным.

Речь идет об устройстве компании Rosenbauer, которое представляет из себя  специальный блок-распылитель. Особенность его заключается в наличии пробойника, который делает отверстие в обшивке аккумуляторов и позволяет подать воду сразу на элементы питания.  Самое главное, что устройством можно управлять дистанционно на расстоянии до десяти метров. Интересно, что разработчики передали установку для испытаний независимым экспертам — европейским пожарным службам.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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