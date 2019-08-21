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21 авг 2019

В автомобилях Jaguar и Land Rover появится трехмерный экран

В автомобилях Jaguar и Land Rover появится трехмерный экран

Jaguar Land Rover совместно со специалистами Кембриджского университета работают над  трехмерным проекционным экраном, который функционирует по принципу дополненной реальности - предупреждения и указания навигационной системы всплывают в зоне прямой видимости водителя

По задумке авторов проекта, 3D-дисплей станет частью новейшей системы безопасности Jaguar Land Rover. Всплывающие предупреждения, например, о смещении из полосы движения, позволят водителю более «естественно» реагировать на ситуацию и оперативно корректировать маневры.

Кроме того, у технологии есть и развлекательная функция.  Создатели заявляют, что 3D-экраны позволят пассажирам скоротать время в поездке за просмотром фильмов или изучением информации о достопримечательностях.

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