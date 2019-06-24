В автомобилях Lada применят инновации от Сколково

АвтоВАЗ и фонд Сколково договорились о сотрудничестве — они подписали соглашение о намерениях по кооперации и обмену опытом в области разработки и применения инноваций. Документ предусматривает возможность открытия в инновационном центре Сколково инженерного филиала АвтоВАЗа

Соглашение подписали исполнительный вице-президент по инжинирингу АвтоВАЗа Сельчук Кура и директор по развитию энергоэффективных технологий фонда Сколково Михаил Тыкучинский. Последний подчеркнул, что у фонда есть более 400 инновационных технологий, которые могут быть интересны АвтоВАЗу для применения как в самих продуктах (автомобилях Lada), так и в производственном процессе. К сожалению, подробности о возможных совместных проектах держатся в секрете.

«Наше взаимодействие направлено на взаимовыгодный эффект от инициатив и инноваций фонда Сколково и опыта и компетенции службы инжиниринга АвтоВАЗа и Renault. Я уверен, что результаты синергии будут эффективными и окажут положительное влияние на наших потребителей, технологии автомобилей Lada и Renault, а также на наши команды инжиниринга в России», — заявил председатель региона «Евразия» Groupe Renault и председатель совета директоров АвтоВАЗа Николя Мор.