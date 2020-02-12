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12 фев 2020

В автомобилях Polestar будет больше "чистых" материалов

В автомобилях Polestar будет больше "чистых" материалов

Компания Polestar начнет использовать для отделки салонов автомобилей продукты переработки вторсырья и материалы растительного происхождения. Они позволят существенно снизить массу машин, частично отказаться от полимеров и уменьшат углеродный след в процессе производства

Шведская фирма заявляет, что следующим шагом на пути к сокращению вредных выбросов станет расширение использования вторсырья и природных компонентов в интерьерах автомобилей. Пластиковые панели предложено заменить композитами Bcomp на основе волокон льна, а обивку сидений изготавливать из нитей, полученных после переработки ПЭТ-бутылок. Созданные из них элементы салона на 50 процентов легче обычных, а ещё в них содержится на 80 процентов меньше полимеров.

Источником экоматериалов также станут отходы виноделия и рыбной промышленности: смешанное с поливинилхлоридом пробковое дерево превратится в биокомпозит для декоративных панелей салона, а старые рыболовные сети — в нейлоновые коврики.

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