В автомобилях с Android Auto появится ряд новых функций

Компания Google рассказала, какие новые функции появятся в Android Auto.Будут добавлены игры, видео-трансляция, а также интернет-браузер

В частности, шла речь об игре Angry Birds и стриминговых сервисах Max от Warner Bros и Peackok от NBCUniversal. Помимо этого компания оснастит Android Auto функцией видео трансляции с экрана смартфона во время парковки. В ближайшее время эта функция дебютирует на моделях марки Rivian. В перспективе автомобили должны будут получить возможность обмена сообщениями через VoIP (Voice over Internet Protocol).

Отмечается, что Google стремится к тому, чтобы ускоренно перенести приложения на автомобили без дополнительных усилий для разработчиков. Это значит, что если приложения уже оптимизированы под работу на больших экранах, то в ближайшее время они появятся в функционале Android Auto.