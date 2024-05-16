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16 май 2024

В автомобилях с Android Auto появится ряд новых функций

В автомобилях с Android Auto появится ряд новых функций
Автор фото: фирма-производитель

Компания Google рассказала, какие новые функции появятся в Android Auto.Будут добавлены игры, видео-трансляция, а также интернет-браузер

В частности, шла речь об игре Angry Birds и стриминговых сервисах Max от Warner Bros и Peackok от NBCUniversal. Помимо этого компания оснастит Android Auto функцией видео трансляции с экрана смартфона во время парковки. В ближайшее время эта функция дебютирует на моделях марки Rivian. В перспективе автомобили должны будут получить возможность обмена сообщениями через VoIP (Voice over Internet Protocol).

Отмечается, что Google стремится к тому, чтобы ускоренно перенести приложения на автомобили без дополнительных усилий для разработчиков. Это значит, что если приложения уже оптимизированы под работу на больших экранах, то в ближайшее время они появятся в функционале Android Auto.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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