Автомобильный портал Motorpage
30 дек 2020

В автомобильном мире дружбы нет

В автомобильном мире дружбы нет

Интересный эксперимент провели зарубежные коллеги Motorpage. Издание The Drive предложило автомобильным компаниям похвалить своих конкурентов или, хотя бы, сказать в их отношении что-нибудь хорошее. Получилось ли?

Если честно, то не совсем. Так, например, FCA отказался петь хвалу в отношении Nissan, а ведь те не поленились - сказали несколько приятностей в отношении масл-кара альянса. Subaru тоже не стали ничего говорить в отношении своих коллег из Mazda, хотя те высоко отзывались о благотворительной деятельности Subaru. В Hyundai вообще заявили о том, что в этих играх не участвуют.

Звенящая тишина повисла между Ferrari и Lamborghini, которые обоюдно проигнорировали  инициативу. В свою очередь Porsche и McLaren, а также Bentley и Rolls-Royce отдали друг другу должное и похвалили рабочие процессы коллег по цеху.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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