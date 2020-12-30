В автомобильном мире дружбы нет

Интересный эксперимент провели зарубежные коллеги Motorpage. Издание The Drive предложило автомобильным компаниям похвалить своих конкурентов или, хотя бы, сказать в их отношении что-нибудь хорошее. Получилось ли?

Если честно, то не совсем. Так, например, FCA отказался петь хвалу в отношении Nissan, а ведь те не поленились - сказали несколько приятностей в отношении масл-кара альянса. Subaru тоже не стали ничего говорить в отношении своих коллег из Mazda, хотя те высоко отзывались о благотворительной деятельности Subaru. В Hyundai вообще заявили о том, что в этих играх не участвуют.

Звенящая тишина повисла между Ferrari и Lamborghini, которые обоюдно проигнорировали инициативу. В свою очередь Porsche и McLaren, а также Bentley и Rolls-Royce отдали друг другу должное и похвалили рабочие процессы коллег по цеху.