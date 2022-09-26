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26 сен 2022

В автомобильном мире установлен новый рекорд

В автомобильном мире установлен новый рекорд

Есть множество людей, которые, садясь за руль, хотят сразу установить какой-нибудь рекорд – проехать максимальное число километров за сутки или развить максимальную скорость и т.д. Впрочем, встречаются и необычные персонажи

Итак, встречайте -  Скот Бёрнер. Он бы остался безвестным американцем, если бы однажды не захотел устроить специфический заезд – проехать милю с максимально возможной скоростью. Нюанс состоял в том, что сделать это предполагалось задним ходом.

Надо сказать, что попытка удалась – Бёрнер проехал милю за минуту и пятнадцать секунд. Занятно, но эта величина оказалась рекордной – все зафиксировала Книга Гиннеса. Заезд американец осуществил на полностью стоковом Chevrolet Corvette поколения C7.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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