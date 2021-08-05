В автошколах будут учить по-новому!

Помните, как мы писали о том, что абитуриенты стали хуже сдавать экзамены? Оказывается, в Министерстве просвещения тоже озаботились данной проблемой, начав разрабатывать новые учебные программы для автошкол

Отметим, что слабый уровень подготовки учеников является не единственной причиной разработки программ. В ведомстве сообщают, что правила дорожного движения претерпели целое множество обновлений, так что текущие учебные программы просто перестали быть актуальными.

К сожалению, так как проект находится лишь в разработке, то и о конкретных изменениях нам ничего не заявляют. Группе экспертов поручено подготовить пакет необходимых документов до конца текущего года.