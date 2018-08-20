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20 авг 2018

В Белоруссии решили собирать пикапы Mahindra

В Белоруссии решили собирать пикапы Mahindra
Автор фото: фирма-производитель

Белорусский завод «Юнисон» оставшись без заказов от концерна General Motors (здесь собирали ряд моделей Opel) ищет новых партнеров. Сейчас предприятие ведет переговоры с индийской Mahindra об организации выпуска пикапов

Речь идет об устаревшем морально и технически пикапе, который на международных рынках так и называется Mahindra Pick-Up. Это рамная машина, созданная на базе внедорожника Scorpio. Последний известен в России под именем Marshal: его в середине нулевых пытались собирать на ГАЗе, но машина провалилась на рынке, завод собрал всего около сотни автомобилей.

На заводе пикапы планируют начать делать методом крупноузловой сборки, то есть без сварки и окраски. Но при этом генеральный директор «Юнисона» Дмитрий Егоров считает, что машина по цене будет конкурентом российским УАЗ Пикапу и УАЗ Карго.

При этом, у Mahindra Pick-Up есть преимущество: в его арсенале есть турбодизель, которого на российских машинах нет. Пикап оснащается 2,2-литровым турбодизелем мощностью 140 л.с., 5-ступенчатой механической коробкой передач и может быть как задне- так и полноприводным.

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При написании новости использовалась информация:
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