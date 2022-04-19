В BMW считают, что Tesla потеряла актуальность

Надо сказать, что американский концерн демонстрирует высокие результаты продаж, однако конкуренты уверенны – скоро все закончится

Руководитель отдела продаж BMW Питер Нота в интервью европейским СМИ заявил о том, что американцы утратили уникальное торговое предложение, и в скором времени продажи начнут снижаться под давлением конкурентов. И сама BMW надеется сыграть в этом не последнюю роль.

Фактически, BMW хотят осуществить экспансию на глобальный рынок электромобилей. Если говорить о Европе, то в текущем году баварцы представят электрический седан i7 и компактный кроссовер iX1. Следующий же год отметится появлением седана бизнес-класса i5. Стоит упомянуть и автомобили дочерних брендов – Mini Countryman EV и Rolls-Royce Spectre – их дебют состоится также в 2023 году.

Будут у марки и новинки, которые предназначаются исключительно для китайского рынка. Речь идет о седане i3, который заменит популярный одноименный хэтчбек.

