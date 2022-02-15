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15 фев 2022

В Brabus впервые занялись доработкой мотоциклов

В Brabus впервые занялись доработкой мотоциклов
Автор фото: фирма-производитель

Это тюнинг-ателье неразрывно связано с автомобилями Mercedes-Benz, но зачем им понадобилось заниматься тюнингом байков?

Официально компания заявила о намерениях расширить свое портфолио, однако еще два года назад руководство Brabus заявляло о том, что анализирует возможность занять нишу в мотоциклетном тюнинге, если на него будет серьезный спрос. По всей вероятности этот момент настал. Так или иначе, первый мотоцикл Brabus представлен. В Mercedes мотоциклов сроду не производилось (это вам не BMW), так что для проекта был выбран байк сторонней фирмы.

Взор мастеров упал на  KTM 1290 Super Duke R Evo. Ему полностью изменили внешность: все панели обтекателей заменены углепластиковыми аналогами, установлены новые фары, диски и седло. Также байк получил новые кованные диски собственного производства Brabus.

При этом в техническую часть аппарата  забираться не стали. Двигатель штатный – V-образная двойка 1.3 мощностью в 180 лошадиных сил.  До сотни мотоцикл разгоняется менее чем за три с половиной секунды, а максимальная скорость составляет 274 километра в час.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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