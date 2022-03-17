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17 мар 2022

В Британии построили очень необычный спорткар

В Британии построили очень необычный спорткар
Автор фото: фирма-производитель

300 километров в час - максимальная скорость. Разгон до сотни за четыре секунды - казалось бы, ничего выдающегося, но что если мы скажем вам о способностях машины продемонстрировать такие характеристики вне асфальта - на бездорожье

Да, англичане показали гражданскую версию раллийного болида Prodrive BRX Hunter T1+. Стоит сказать, что на такой машине известный гонщик Себастьян Лёб завоевал серебро в Дакаре. Гражданская модификация от своего прототипа практически не отличается - разве что классической светотехникой (дабы иметь легагльную возможность на дороги общего пользования) и более удобным салоном с мультимедийной системой и прочими опциями.

В целом перед нами все тот же гоночный болид среднемоторной компоновки с монококом и композитными кузовными панелями. В движение машину приводит 3.5-литровый двигатель V6 с турбонаддувом, мощностью в 600 лошадиных сил. К слову, все моторы поставляет концерн Ford.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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