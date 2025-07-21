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21 июл 2025

В Британии создали электросамокат с максимальной скоростью 160 км/ч

В Британии создали электросамокат с максимальной скоростью 160 км/ч
Автор фото: фирма-производитель

Британская компания Bo представила прототип электросамоката под названием Turbo. Заявляется, что этот аппарат способен разогнаться до 160 км/ч

Turbo получил два мощных электромотора и аккумулятор емкостью 1,8 кВт*ч. Мощность силовой установки составляет 24 000 Вт, что эквивалентно примерно 32 л.с. Примечательна не только максимальная скорость, но также и запас хода. Turbo способен проехать свыше 240 км без подзарядки. Это больше, чем некоторые городские электромобили, вроде Honda e.

Проектом руководит Гарри Уиллс, ранее работавший в Bloodhound LSR (проект по установке мирового рекорда скорости на суше) и Williams Advanced Engineering, подразделении, выросшем из инженерной команды Формулы-1.

Первое публичное испытание Turbo состоялось на треке в Гудвуде, где профессиональный гонщик Тре Уайт разогнал самокат до 137 км/ч. По словам инженеров, модель также показала разгон до «сотни» быстрее, чем Tesla Model 3, хотя точные цифры не сообщаются.
 

При написании новости использовалась информация:
carthrottle

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