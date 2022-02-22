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22 фев 2022

В Британии возродят Ferrari 250 GT

В Британии возродят Ferrari 250 GT
Автор фото: фирма-производитель

Есть такая фирма -  RML Group. Она славится своими безумными тюнинг-проектами на весь мир. Взять к примеру,  их Nissan Juke R, где под капотом располагался двигатель от спорткара Nissan GT-R. Сегодня RML Group решила посягнуть на святое – классику мирового автопрома

Перед вами реплика легендарного Ferrari 250 GT SWB выпуска 1952-1964 годов. Разумеется, к строгой копийности никто не стремился, но общие черты итальянского спорткара хорошо прослеживаются. К слову, есть еще один важный нюаснс – машину под завязку наполнили современными опциями, вроде климат-контроля или мультимедийной системы, тогда как оригинал был довольно спартанским автомобилем даже по меркам тех лет.

Кузов Short Wheelbase (название модели) полностью выполнен из углепластика. Что касается начинки, то перед нами классический Ferrari 550 Maranello образца 2001 года – все узлы и агрегаты: платформа, двигатель (497 лошадиных сил), трансмиссия, взяты от него.  Купе должно ускоряться до сотни за 4,1 секунды, максимальная скорость составляет более 298 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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