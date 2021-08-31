В Chery захотели выпускать электромобили в России

Китайский концерн в данный момент ведет переговоры с различными заводами по организации производства.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», компания Chery видит потенциал в российском рынке электромобилей. В частности в качестве преимуществ называются государственные субсидии, которые обещаны автопроизводителям за организацию производства. В то же время до сих пор неизвестно - какой именно автомобиль станет первенцем на российском рынке.

Из относительно свежих новинок, которые появились у Chery, можно назвать электромобиль QQ – ультракомпактный городской хэтчбек с 24-сильным моторчиком. Впрочем, навряд ли к нам привезут именно его. Скорее всего, будет сделан выбор в сторону какого-либо кроссовера.