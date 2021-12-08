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8 дек 2021

В Chrysler разрабатывают конкурента Tesla.

В Chrysler разрабатывают конкурента Tesla.
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Stellantis раскрыл некоторые подробности о будущем электро­кроссовере марки Chrysler. Он станет конкурировать с Tesla Model Y.

Важно отметить, что у автомобиля наконец-то появилось название – Airflow EV. Да, создатели решили обратиться к истории и возродить один из своих брендов. Напомним, что Airflow в тридцатые годы был революционным автомобилем. В особенности это касается вопросов аэродинамики и безопасности.

Но вернемся к нашему кроссоверу. Судя по снимкам, новинка будет не просто кроссовером, а настоящим кросс-купе. У него будут версии как с одним, так и с двумя электро­моторами мощностью от 167 до 241 л.с. Запас хода превысит 700 километров.  Что касается даты премьеры, то здесь точной информации нет, но по слухам это случится уже в 2024 году.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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