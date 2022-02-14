В Дании разработали электромобиль, который способен растягиваться

Датская компания iEV Motors открыла предзаказы на необычный мини-электромобиль iEV Z, который может менять длину и вместительность

По умолчанию этот электрический ситкар является одноместным, однако, при желании его можно трансформировать в двухместный сайд-кар. Все происходит по нажатию одной кнопки – гидравлика сдвигает заднюю часть автомобиля, тем самым обеспечивает место для посадки еще одного пассажира позади водителя. Если в стандартном состоянии длинна машины не превышает и двух метров, то «раскрытый» электрокар уже может похвастать 2350 миллиметрами. Весь процесс трансформации укладывается в пятнадцать секунд.

Технические характеристики здесь скромные – мощность моторчика всего полторы лошадиные силы, хотя и он способен разогнать двухсоткилограммовый автомобиль до 45 километров в час. Аккумулятора ёмкостью 3,3 кВт•ч должно хватить на 100 километров пробега. Полностью зарядить батарею от сети можно за три часа. Для зарядки имеются также солнечные панели на крыше.