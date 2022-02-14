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14 фев 2022

В Дании разработали электромобиль, который способен растягиваться

В Дании разработали электромобиль, который способен растягиваться
Автор фото: фирма-производитель

Датская компания iEV Motors открыла предзаказы на необычный мини-электромобиль iEV Z, который может менять длину и вместительность

По умолчанию этот электрический ситкар является одноместным, однако, при желании его можно трансформировать в двухместный сайд-кар. Все происходит по нажатию одной кнопки – гидравлика сдвигает заднюю часть автомобиля, тем самым обеспечивает место для посадки еще одного пассажира позади водителя. Если в стандартном состоянии длинна машины не превышает и двух метров, то «раскрытый» электрокар уже может похвастать 2350 миллиметрами.  Весь процесс трансформации укладывается в пятнадцать секунд.

Технические характеристики здесь скромные – мощность моторчика всего полторы лошадиные силы, хотя и он способен разогнать двухсоткилограммовый автомобиль до 45 километров в час. Аккумулятора ёмкостью 3,3 кВт•ч должно хватить на 100 километров пробега. Полностью зарядить батарею от сети можно за три часа. Для зарядки имеются также солнечные панели на крыше.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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