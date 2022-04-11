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11 апр 2022

В Европейские страны перестали пускать российский транспорт

В Европейские страны перестали пускать российский транспорт

Федеральная таможенная служба сообщает, что Евросоюз прекратил допускать на свою территорию автотранспорт из России и Беларуси. Ограничения вводятся в рамках очередного пакета санкций

«Новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не могут перемещать грузы по территории стран ЕС», — говорится в официальном заявлении ФТС.

Занятно, но даже в условиях жестких запретов работают двойные стандарты. К примеру, если Вы на своей фуре везете, скажем, лекарства или продукты, то в отношении Вас никакие запреты действовать не будут! Такие же условия действуют и в отношении перевозки удобрений, цветных металлов, энергоносителей, нефти и других видов топлива. Выходит так, что трейлер с  алюминием преспокойно пустят через границу.

При написании новости использовалась информация:
Федеральная таможенная служба

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