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25 апр 2022

В GAC представили дизайн автомобилей будущего

В GAC представили дизайн автомобилей будущего
Автор фото: фирма-производитель

Концепты – для автомобильных компаний это отличный способ продемонстрировать свои самые лучшие разработки и в техническом плане, и в плане дизайна. Последний пункт, пожалуй, является наиболее важным, так как художники получают возможность творить без ограничений.

Жаль, что про мастеров GAC и уникальность их почерка сказать нечего. Да, недавно представленный концепт Time выглядит красиво, но уж больно много прослеживается заимствований и от Mercedes EQS, и от некоторых электрических Audi.  Вдобавок ко всему, почему все продолжают «играть» с биодизайном, эра которого, по большому счету, давно прошла. Машины, силуэт которых напоминает большую каплю, начинают приедаться. Впрочем, данный стиль находится на повестке дня не только у китайских автопроизводителей.

Зато интерьер у GAC Time действительно получился самобытным.  Производитель классифицирует модель как четырехдверный седан, хотя по внутреннему простору он не уступает и некоторым минивэнам. В салоне водительское кресло стоит на традиционном месте. Сзади и справа его окружает сплошной диван для пассажиров. Пол оформлен таким образом, чтобы напоминать небольшой пруд. В светлом интерьере использованы экологически чистые материалы.

Никаких технических характеристик в GAC не приводят, лишь туманно намекают, что, несмотря на присутствие традиционных органов управления, автомобиль является полностью автономным.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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