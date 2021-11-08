Автомобильный портал Motorpage
8 ноя 2021

В General Motors готовятся выпустить еще один пикап

В General Motors готовятся выпустить еще один пикап
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, что компания хочет развить успех электрического Hummer EV, выпустив очередную новинку. Во всяком случае, в официальных аккаунтах социальных сетей бренда появились изображения новинки

В данный момент, это всего лишь скетчи, но многие наши европейские коллеги уже успели выстроить большое количество догадок. Так издание Motor1 предполагает, что новый пикап станет последователем электрического Hummer и, соответственно, также будет являться электромобилем. Прямых отсылок к электрическому содержимому пикапа, конечно же, нет. Однако наши коллеги указывают на сплошную «решётку радиатора» — этот элемент характерен для электромобилей.

Вполне вероятно, что скетч может воплотиться в электрический Chevrolet Silverado, о котором слухи ходят уже давно. Дело в том, что данная модель буквально «напрашивается» к выпуску, если учесть тот факт, что у конкурентов, а именно концерна Ford, такая модель существует. Речь идет о F-150 Lightning, который дебютировал в мае нынешнего года. Он получил два варианта двухмоторных установок на 450 и 571 л.с

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Как не платить транспортный налог?

08 ноября 2021
Byton M-Byte

Производитель электромобилей Byton может исчезнуть

08 ноября 2021

Toyota Land Cruiser превратили в необычный пикап

08 ноября 2021

Cupra вывела на тесты концептуальный электрокар

05 ноября 2021

Марка Lynk &Co выходит на российский рынок

05 ноября 2021

Представлена Toyota Aygo X

05 ноября 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Outback - subaru outback (2020) больше, чем кроссовер, лучше, чем кроссовер Тест драйв
08 ноября 2021

Subaru Outback
"Больше, чем кроссовер, лучше, чем кроссовер"
Geely Atlas - geely atlas pro (2021) что изменила в geely atlas приставка pro
Тест драйв
05 ноября 2021

Geely Atlas
"Что изменила в Geely Atlas приставка Pro"
Hyundai Creta - hyundai creta (2021) удивив внешностью, hyundai creta порадовала интеллектом
Тест драйв
03 ноября 2021

Hyundai Creta
"Удивив внешностью, Hyundai Creta порадовала интеллектом"
Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5 - сравнительный тест. audi q5 и range rover velar – что в них общего кроме высокой цены?
Сравнительный тест
13 октября 2021

Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5
"Audi Q5 и Range Rover Velar – что в них общего кроме высокой цены?"

Написано новостей:

2 9 4 1 7