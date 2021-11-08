В General Motors готовятся выпустить еще один пикап

Похоже, что компания хочет развить успех электрического Hummer EV, выпустив очередную новинку. Во всяком случае, в официальных аккаунтах социальных сетей бренда появились изображения новинки

В данный момент, это всего лишь скетчи, но многие наши европейские коллеги уже успели выстроить большое количество догадок. Так издание Motor1 предполагает, что новый пикап станет последователем электрического Hummer и, соответственно, также будет являться электромобилем. Прямых отсылок к электрическому содержимому пикапа, конечно же, нет. Однако наши коллеги указывают на сплошную «решётку радиатора» — этот элемент характерен для электромобилей.

Вполне вероятно, что скетч может воплотиться в электрический Chevrolet Silverado, о котором слухи ходят уже давно. Дело в том, что данная модель буквально «напрашивается» к выпуску, если учесть тот факт, что у конкурентов, а именно концерна Ford, такая модель существует. Речь идет о F-150 Lightning, который дебютировал в мае нынешнего года. Он получил два варианта двухмоторных установок на 450 и 571 л.с