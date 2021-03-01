В General Motors хотят устанавливать в автомобили вибропол

Похоже, мы нашли такого автопроизводителя, который всецело отдает себя изучению вопроса комфорта. Итак, встречайте, General Motors и его новая разработка – массажный пол!

Нет, мы не шутим. Компания действительно подала заявку в патентное бюро на такое устройство. Его работа построена на принципе пневматики - несколько маленьких резервуаров последовательно закачивают в себя воздух. Подобная система массажа была уже опробована в Audi A8, но там ее установили в спинки кресел.

Массажный же пол можно будет установить, во всяком случае, как заверяют специалисты GM, в любой автомобиль, для любого из пассажиров. Единственное ограничение – необходимость снимать обувь, да и то ради чистоты.