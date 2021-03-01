Автомобильный портал Motorpage
1 мар 2021

В General Motors хотят устанавливать в автомобили вибропол

В General Motors хотят устанавливать в автомобили вибропол

Похоже, мы нашли такого автопроизводителя, который всецело отдает себя изучению вопроса комфорта. Итак, встречайте, General Motors и его новая разработка – массажный пол!

Нет, мы не шутим. Компания действительно подала заявку в патентное бюро на такое устройство. Его работа построена на принципе пневматики - несколько маленьких резервуаров последовательно закачивают в себя воздух. Подобная система массажа была уже опробована в Audi A8, но там ее установили в спинки кресел.

Массажный же пол можно будет установить, во всяком случае, как заверяют специалисты GM, в любой автомобиль, для любого из пассажиров. Единственное ограничение – необходимость снимать обувь, да и то ради чистоты.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

О чем жалеет Джереми Кларксон?

01 марта 2021

Сможет ли Россия отказаться от обязательного техосмотра

01 марта 2021

Volkswagen отпраздновал 45-летие модели Golf GTI

01 марта 2021

Как реагируют водители на лампу Check Engine

26 февраля 2021

Aston Martin DBX получит двигатель от Mercedes AMG

26 февраля 2021
Subaru XV:

Обновленный Subaru XV: подробности

26 февраля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Octavia - skoda octavia (2020) на свидании вслепую Тест драйв
01 марта 2021

Skoda Octavia
"На свидании вслепую Skoda Octavia легко «разведет» любого жениха"
Lexus RX - lexus rx (2020) оправдание существования
Тест драйв
26 февраля 2021

Lexus RX
"Оправдание существования"
Opel Grandland X - opel grandland x 2018 «а мне всегда чего-то не хватает…»
Тест драйв
23 февраля 2021

Opel Grandland X
"«А мне всегда чего-то не хватает…»"
Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается
Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"

Написано новостей:

2 7 7 7 2