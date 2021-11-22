В General Motors открыли завод Factory Zero

Новый завод стал первым предприятием, которое предназначается исключительно для производства электромобилей. Со временем, практически все заводы General Motors будут реконструированы для вышеуказанной задачи.

Надо отметить, что Factory Zero не был построен с нуля. Основой для новой фабрики стал завод Detroit-Hamtramck, который был переоборудован. Впрочем, стоит отметить, что этот процесс был произведен достаточно быстро – всего лишь за два года, тогда как в среднем на это уходит около четырех лет. К тому же Factory Zero стало экологическим предприятием. Во-первых, GM удалось переработать почти все материалы, которые возникли на заводе во время реконструкции – даже щебень использовали при строительстве подъездных путей. Во-вторых, руководство марки поручило обеспечить на территории предприятия среду обитания диких животных площадью 6.5 Га. В третьих, на предприятии будет использовано множество восполняемых ресурсов, включая очищенную дождевую воду, которую применят в системе пожаротушения.

Теперь, что касается самого производства. Первым на конвейер встанет GMC HUMMER EV. В 2024 же году предприятие станет домом для Chevrolet Silverado EV и Cruise Origin, а также новых электромобилей, которые еще не были анонсированы. Важно заметить, что вместе с предприятием в GM анонсировали и новую платформу GM Ultium. Эта модульная конструкция станет общей для всех будущих электромобилей марки.