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22 фев 2022

В General Motors превращают автомобили в джойстики для игр

В General Motors превращают автомобили в джойстики для игр

В патентное бюро США поступила интересная заявка от концерна General Motors, в которой описывается устройство бортовой игровой системой, контроллерами для которой выступают руль и педали самой машины

Все построено на технологии дополненной реальности – трансляция некой игры выводится на проекционный дисплей в салоне машины. Игрок, прямо сидя за рулем, способен управлять тем или иным объектом.  Любопытно, но производитель сообщает, что обстановка в игре будет меняться  в реальном времени. Условно говоря, если датчик дождя на машине считает влагу, то в виртуальном мире тоже пойдет ливень.

Самое главное, производителю надо позаботиться о блокировке игрового режима во время движения. К слову, недавно компанию Tesla призвали к ответственности за небезопасный игровой режим на мультимедийных системах электрокаров – на них можно было играть во время движения. Национальное управление безопасностью движения на трассах собирается возбудить судебное преследование в отношении автопроизводителя, так как компания нарушает закон  о безопасности транспортных средств, который запрещает производителям продавать автомобили с дефектами, представляющими необоснованный риск для безопасности, включая технологии, которые отвлекают водителей от безопасного вождения».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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