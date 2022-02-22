В General Motors превращают автомобили в джойстики для игр

В патентное бюро США поступила интересная заявка от концерна General Motors, в которой описывается устройство бортовой игровой системой, контроллерами для которой выступают руль и педали самой машины

Все построено на технологии дополненной реальности – трансляция некой игры выводится на проекционный дисплей в салоне машины. Игрок, прямо сидя за рулем, способен управлять тем или иным объектом. Любопытно, но производитель сообщает, что обстановка в игре будет меняться в реальном времени. Условно говоря, если датчик дождя на машине считает влагу, то в виртуальном мире тоже пойдет ливень.

Самое главное, производителю надо позаботиться о блокировке игрового режима во время движения. К слову, недавно компанию Tesla призвали к ответственности за небезопасный игровой режим на мультимедийных системах электрокаров – на них можно было играть во время движения. Национальное управление безопасностью движения на трассах собирается возбудить судебное преследование в отношении автопроизводителя, так как компания нарушает закон о безопасности транспортных средств, который запрещает производителям продавать автомобили с дефектами, представляющими необоснованный риск для безопасности, включая технологии, которые отвлекают водителей от безопасного вождения».