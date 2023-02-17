В General Motors разработали самоочищающийся экран

С какой проблемой сталкиваются все автовладельцы, когда устанавливают на свои машины мультимедийные системы с экранами? Правильно - дисплеи быстро заляпываются отпечатками и пачкаются. Их постоянно приходится протирать. Впрочем, инженеры GM разработали уникальное решение, которое избавит водителей от необходимости пользоваться тряпкой

Собственно, разработчики предлагают размещать на поверхности экрана дополнительный прозрачный слой с фотокаталитическими свойствами. Фотокатализатор в его составе способен притягивать из воздуха молекулы воды, которые, в свою очередь, могут уничтожать потожировые следы и некоторую грязь.

Сам процесс катализации происходит при помощи солнечного света, но для того, чтобы использовать технологию и в ночное время, инженеры предлагают оснащать экраны микродиодами в роли излучателей ультрафиолета.