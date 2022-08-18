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18 авг 2022

В Германии будут запрещены зарядные станции Tesla

В Германии будут запрещены зарядные станции Tesla

Местные СМИ сообщают, что нынешние станции не соответствуют определенной спецификации – на них не хватает одного датчика.

Если говорить конкретнее, то речь идет о датчике, который демонстрирует расход электричества в киловатт-часах. Законом его наличие необходимо, но в конструкции «Суперчарджеров» их нет - информация о процессе заряда батарей выводится на бортовую систему электромобилей или мобильное приложение.

Есть мнение, что таким образом немецкие власти пытаются убрать конкурентов, так как местные автопроизводители пытаются запустить собственные сети.

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