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6 мар 2025

В Германии снизились продажи новых автомобилей

В Германии снизились продажи новых автомобилей
Автор фото: freepik.com

Согласно данным Федерального управления автотранспорта (KBA), в феврале 2025 года в Германии было зарегистрировано 203 434 новых легковых автомобиля, что на 6,4% меньше, чем в аналогичныи? период прошлого года

Среди компании?, производящих свои автомобили в Германии, лучшую динамику показал Ford (+22,1%), заняв 4,6% рынка. Значительныи? рост также зафиксирован у Audi (+11,3%) и BMW (+6,1%). Лидером по доле рынка остается Volkswagen (20,2%), несмотря на умеренныи? рост продаж на 1,7%. Однако некоторые марки столкнулись с серьезным падением спроса: Smart (-76,7%), Porsche (-45,3%), Opel (-33,9%) и MINI (-25,6%).

Среди зарубежных производителеи? наибольшии? рост показал Seat (+8,7%), увеличив свою долю до 6,3%. Renault (+50,6%), Citroen (+6,2%) и Volvo (+3,5%) также укрепили позиции.

Лидером среди импортных марок остается Skoda (7,4%), хотя ее продажи снизились на 5,1%. Значительные потери зафиксированы у Hyundai (-10,7%), Toyota (-14,9%), Dacia (-17,6%), Kia (-24,2%) и Mazda (-8,3%).

В целом, продажи электрокаров (BEV) выросли на 30,8%, достигнув 35 949 единиц (17,7% рынка). Гибридные автомобили также укрепили позиции, заняв 38,2% рынка (+12,0%), включая 19 534 плагин-гибридов (+34,0%). В то же время, автомобили с бензиновыми (-26,2%) и дизельными (-23,8%) двигателями продолжают терять популярность. Регистрации газомоторных и водородных автомобилеи? в феврале не зафиксированы.

При написании новости использовалась информация:
kba

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