В Германии создают самый быстрый спорткар на планете

«Разгон до сотни будет занимать меньше двух секунд…» - звучит как дерзкая заявка, однако, она может вполне оказаться реальностью

Есть в Германии одна интересная компания – Еlektron Motors, созданная турецким бизнесменом Армаганом Арабулом. Фирма занимается, кто бы мог подумать, производством электрокаров. Она вполне могла бы остаться без внимания, если бы ее представители не стали заявлять о намерениях разработать спорткар с очень мощной четырехмоторной силовой установкой – 2300 лошадиных сил. Проект Quasar сможет разгоняться до сотни за полторы секунды. На словах – эта величина может наградить его званием самого быстрого автомобиля в мире.

На деле, близкие цифры по разгону может продемонстрировать только хорватский спорткар Rimac C_Two с силовой установкой на 1914 л.с. Его показатели – 1.9 до ста километров в час. К слову, немецкий спорткар окажется малотиражным автомобилем – всего планируется собрать меньше ста экземпляров.