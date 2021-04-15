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15 апр 2021

В Германии создают самый быстрый спорткар на планете

В Германии создают самый быстрый спорткар на планете

«Разгон до сотни будет занимать меньше двух секунд…» - звучит как дерзкая заявка, однако, она может вполне оказаться реальностью

Есть в Германии одна интересная компания – Еlektron Motors, созданная турецким бизнесменом Армаганом Арабулом.  Фирма занимается, кто бы мог подумать, производством электрокаров. Она вполне могла бы остаться без внимания, если бы ее представители не стали заявлять о намерениях  разработать спорткар с очень мощной четырехмоторной силовой установкой – 2300 лошадиных сил. Проект Quasar сможет разгоняться до сотни за полторы секунды. На словах – эта величина может наградить его званием самого быстрого автомобиля в мире.

На деле, близкие цифры по разгону может продемонстрировать только хорватский спорткар Rimac C_Two с силовой установкой на 1914 л.с.  Его показатели – 1.9 до ста километров в час. К слову, немецкий спорткар окажется малотиражным автомобилем –  всего планируется собрать меньше ста экземпляров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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