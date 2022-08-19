В ГИБДД, что рестораны шпионят для них

В ГИБДД Москвы заявили, что у них есть договоренности с питейными заведениями, благодаря которым, проходит успешная борьба с пьянством за рулем.

На самом деле все просто – бармены, в буквальном смысле, сдают нетрезвых водителей. Если они видят, что если нетрезвый клиент может сесть за руль, то происходит звонок в ГИБДД, где сообщается информация о машине, которую потом задерживают инспекторы.

«Сотрудниками Госавтоинспекции организовано активное взаимодействие с работниками питейных заведений и других представителей сферы услуг в целях получения информации о фактах управления транспортом водителями с признаками опьянения» - заявила пресс-служба Государственной автоинспекции.