В ГИБДД Москвы рассказали о приеме экзаменов после окончания самоизоляции

В столичной Госавтоинспекции ожидают наплыва людей, желающих сдать экзамен на водительские права после снятия ограничений

Московская ГИБДД ожидает наплыва людей, желающих сдать экзамен на права после окончания режима самоизоляции на фоне COVID-19. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал начальник столичной Госавтоинспекции Юрий Дроганов.

«Да, понятно, что после окончания самоизоляции будет наплыв людей, поэтому мы предусмотрели такие варианты. Мы не исключаем, что по скользящему графику будем осуществлять прием, в том числе и в выходные дни, и в вечернее время. Мы будем подстраиваться под жителей, чтобы оказать государственную услугу, чтобы жители могли получить и свободно уехать в отпуск отдыхать», — отметил Дроганов.