Автомобильный портал Motorpage
20 май 2020

В ГИБДД Москвы рассказали о приеме экзаменов после окончания самоизоляции

В ГИБДД Москвы рассказали о приеме экзаменов после окончания самоизоляции

В столичной Госавтоинспекции ожидают наплыва людей, желающих сдать экзамен на водительские права после снятия ограничений

Московская ГИБДД ожидает наплыва людей, желающих сдать экзамен на права после окончания режима самоизоляции на фоне COVID-19. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал начальник столичной Госавтоинспекции Юрий Дроганов.

«Да, понятно, что после окончания самоизоляции будет наплыв людей, поэтому мы предусмотрели такие варианты. Мы не исключаем, что по скользящему графику будем осуществлять прием, в том числе и в выходные дни, и в вечернее время. Мы будем подстраиваться под жителей, чтобы оказать государственную услугу, чтобы жители могли получить и свободно уехать в отпуск отдыхать», — отметил Дроганов.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Илон Маск заявил, что полноценный автопилот увеличит цену любой Теслы вдвое

20 мая 2020

Паркуйте машину под солнцем. Дезинфекция!

20 мая 2020

Euro NCAP пересмотрел правила краш-тестов

20 мая 2020
Suzuki Swift Sport 2020

Suzuki Swift обновился

20 мая 2020

Реформу экзамена на права с отказом от «площадки» отложили

20 мая 2020
Ford Mustang Mach-E 2021

Ford отложил выход двух важных новых моделей

20 мая 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Coolray - geely coolray 2020 и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города Тест драйв
18 мая 2020

Geely Coolray
"Geely Coolray и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"
Volvo XC90 - volvo xc90 2020 шведская история в отдельно взятой семье
Тест драйв
12 мая 2020

Volvo XC90
"Шведская история в отдельно взятой семье"
Bentley Bentayga - bentley bentayga speed 2020 как зеркало русской души
Тест драйв
07 мая 2020

Bentley Bentayga
"Bentley Bentayga Speed как зеркало русской души"

Написано новостей:

2 5 8 4 9